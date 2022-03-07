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ЗСУ: Росіяни взяли з собою в Україну парадну військову форму

Понеділок, 7 березня 2022, 07:40

Окупанти привезли з собою в Україну парадну військову форму з медалями.

Джерело: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України  у Facebook

Дослівно: "Вони їхали до нас вбивати наших дітей, трощити наші домівки, щоб потім пройти урочистим парадом Хрещатиком.  Навіть везли з собою парадну форму з начепленими медалями. Але, щось пішло не так".

Деталі: У Telegram-каналі "Докази злочинів РФ" зазначається, що  в Ірпені спалахнув гараж, заповнений російською парадною військовою формою. У каналі опублікували відео палаючої споруди, біля якої лежить гора обгорілого військового одягу. Жінка, яка знімає відео, говорить, що цей гараж орендували.

Теми: війнаРосія
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