В Україну прибувають перші іноземні добровольці
Понеділок, 7 березня 2022, 08:19
В Україну прибувають перші британські добровольці, які готові воювати за Україну проти російської армії.
Джерело: Радіо Свобода у Telegram
Дослівно :"В Україну прибувають перші британські добровольці. Вони приїхали в Україну, щоб воювати проти російської армії".
Цьому передувлао: Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що до України за власним бажанням прямують "досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу", а загальна кількість заявок наближається до 20 тисяч.
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