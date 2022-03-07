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В Україну прибувають перші іноземні добровольці 

Олена РощінаПонеділок, 7 березня 2022, 07:19

В Україну прибувають перші британські добровольці, які готові воювати за Україну проти російської армії.

Джерело: Радіо Свобода у Telegram

Дослівно :"В Україну прибувають перші британські добровольці. Вони приїхали в Україну, щоб воювати проти російської армії".

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Цьому передувлао: Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що до України за власним бажанням прямують "досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу", а загальна кількість заявок наближається до 20 тисяч.

Теми: війнасвітВелика Британія
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