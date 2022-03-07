Росіяни заявляють про оголошення тиші, аби "евакуювати" українців до Білорусі та РФ

Міністерство оборони країни-агресора запевняє, що відкриває "гуманітарні коридори" з України у Білорусь та РФ, а також оголошує режим тиші з 10:00 (з 9:00 за Києвом) 7 березня.

Джерело: російське федеральне агентство "РІА Новини"

Дослівно: "На прохання Макрона до Путіна, збройні сили Російської Федерації з 10.00 (з 9:00 за Києвом) оголошують режим тиші та відкритих гуманітарних коридорів з Києва, Маріуполя, Харкова, Сум".

Деталі: Вони обіцяють не порушувати гуманітарну операцію, і нібито контролюватимуть його за допомогою безпілотника.

Окупанти запланували вихід цивільних осіб, в тому числі на територію Білорусі (з Києва) та Росії (з Маріуполя - до Ростова-на-Дону, з Харкова та Сум - до Білгорода).

Маршрути гуманітарних коридорів з Києва, Маріуполя, Харків та Сум відповідно до Міністерства оборони РФ.