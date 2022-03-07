Російські військові вбили голову Гостомеля і поранили мера Бучі

Російські окупанти вбили селищного голову Гостомеля Юрія Прилипка та поранили міського голову Бучі Анатолія Федорука.

Джерело: журналіст у спільному ефірі українських телеканалів, Гостомельська селищна рада

Дослівно журналіст: "Загинув селищний голова Гостомеля Юрій Прилипко, його розстріляли окупанти, коли той розвозив ліки та продукти мешканцям селища. Поранили і мера Бучі.".

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Деталі: Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин зазначив, що частину Ірпеня захопили, але місто бореться.

В Ірпені 7 березня була евакуація автобусами на Київ – їх обстріляли. Загинули 2 дитини і 2 дорослих. Загалом близько 8 загиблих, сказав Маркушин.

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В Ірпені, Бучі, Гостомелі немає світла, газу, води й зв'язку. Ці міста під Києвом перебувають під постійними обстрілами російських військ.