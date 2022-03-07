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Ситуація в областях України станом на ранок 7 березня

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 березня 2022, 09:13
Меланія, 8 років, Львів

В ніч на 7 березня авіаударів зазнали Чернігів, Харків, Миколаїв, обстріли були на Житомирщині, складною залишається ситуація на Херсонщині та Сумщині.

Джерело: дані з регіонів, якими володіє "Українська правда"

Деталі: Станом на 8.00 ситуація в регіонах

Херсон

Ніч минула спокійно. Область в окупації. Багато сіл без світла, газу, води, без їжі та медикаментів. Потрібен зелений коридор.

Житомирщина

З вечора під обстріли потрапила північна частина області. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура у містах Овруч, Малин, Коростень, с В'язівка Коростенського району. Авіаудари задавались по приватних будинках, будівлі Центру зайнятості, одна із ракет розірвалась поряд зі школою.

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Запорізька область

Біля населених пунктів Гуляйполе, Оріхів та на напрямку Василівка-Балабіно особовий склад ЗСУ веде оборонну операцію. Пологи, Василівка, Токмак - тимчасово окуповані.

АЕС залишається під контролем окупанта.

На Вінничині ніч була відносно спокійною. З 5:30 - повітряні тривоги.

Хмельницька область

Спокійно. Повітряні тривоги.

По Старокостянтинівському аеродрому щодо вчорашніх ударів:  3 людини поранено, 1 загиблий

Чернігівщина

У Чернігові було 3 повітряні тривоги за ніч. Вночі російська армія хаотично обстрілювала жилі квартали, центр міста. Цілили навмання по місту. Поцілили у школу, житлові будинки, частина міста без електрики. Бої на підступах до Чернігова, бої по області.

Сумщина

Ніч була без авіаударів. Складною залишається ситуація в Охтирці, Тростянці. В область заходить велика кількість військ із Росії.

Полтавщина

Полтава: нічні повітряні тривоги в Полтаві, Лубнах та Пирятині.

Луганщина

Ніч пройшла спокійно, зранку обстрілюють Сєверодонецьк із важкої артилерії. Попасна вже дві доби під масованими обстрілами. 6 березня відправили евакуаційний потяг з більш ніж 2000 людей.

Донеччина

Маріуполь та Волноваха — в облозі. Йдуть бої. У Краматорську — пізно ввечері була повітряна тривога.

На область направляють гуманітарні вантажі, вже отримали з Дніпра, Черкас, Львова. Потрібен зелений коридор.

Миколаївщина

Миколаїв обстріляли "Градами". В інших районах області ніч була відносно спокійна.

Харківщина

Всю ніч тривали атаки з повітря на житлові будинки в різних районах Харкова. 

Київщина

Бої по напрямку Макарів-Ірпінь-Гостомель. Постійні тривоги авіаудару. В с.Бишів Фастівського району - авіаудар.

Дніпро

На Дніпропетровщині було три повітряні тривоги  за ніч. Зараз спокійно.

Спокійно ніч минула на Закарпатті, Кіровоградщині, Волині, Рівненщині, в Черкасах, на Львівщині, в Чернівцях, Івано-Франківську, Тернополі, Одесі.

Теми: війна
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