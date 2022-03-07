Ситуація в областях України станом на ранок 7 березня
В ніч на 7 березня авіаударів зазнали Чернігів, Харків, Миколаїв, обстріли були на Житомирщині, складною залишається ситуація на Херсонщині та Сумщині.
Джерело: дані з регіонів, якими володіє "Українська правда"
Деталі: Станом на 8.00 ситуація в регіонах
Херсон
Ніч минула спокійно. Область в окупації. Багато сіл без світла, газу, води, без їжі та медикаментів. Потрібен зелений коридор.
Житомирщина
З вечора під обстріли потрапила північна частина області. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура у містах Овруч, Малин, Коростень, с В'язівка Коростенського району. Авіаудари задавались по приватних будинках, будівлі Центру зайнятості, одна із ракет розірвалась поряд зі школою.
Запорізька область
Біля населених пунктів Гуляйполе, Оріхів та на напрямку Василівка-Балабіно особовий склад ЗСУ веде оборонну операцію. Пологи, Василівка, Токмак - тимчасово окуповані.
АЕС залишається під контролем окупанта.
На Вінничині ніч була відносно спокійною. З 5:30 - повітряні тривоги.
Хмельницька область
Спокійно. Повітряні тривоги.
По Старокостянтинівському аеродрому щодо вчорашніх ударів: 3 людини поранено, 1 загиблий
Чернігівщина
У Чернігові було 3 повітряні тривоги за ніч. Вночі російська армія хаотично обстрілювала жилі квартали, центр міста. Цілили навмання по місту. Поцілили у школу, житлові будинки, частина міста без електрики. Бої на підступах до Чернігова, бої по області.
Сумщина
Ніч була без авіаударів. Складною залишається ситуація в Охтирці, Тростянці. В область заходить велика кількість військ із Росії.
Полтавщина
Полтава: нічні повітряні тривоги в Полтаві, Лубнах та Пирятині.
Луганщина
Ніч пройшла спокійно, зранку обстрілюють Сєверодонецьк із важкої артилерії. Попасна вже дві доби під масованими обстрілами. 6 березня відправили евакуаційний потяг з більш ніж 2000 людей.
Донеччина
Маріуполь та Волноваха — в облозі. Йдуть бої. У Краматорську — пізно ввечері була повітряна тривога.
На область направляють гуманітарні вантажі, вже отримали з Дніпра, Черкас, Львова. Потрібен зелений коридор.
Миколаївщина
Миколаїв обстріляли "Градами". В інших районах області ніч була відносно спокійна.
Харківщина
Всю ніч тривали атаки з повітря на житлові будинки в різних районах Харкова.
Київщина
Бої по напрямку Макарів-Ірпінь-Гостомель. Постійні тривоги авіаудару. В с.Бишів Фастівського району - авіаудар.
Дніпро
На Дніпропетровщині було три повітряні тривоги за ніч. Зараз спокійно.
Спокійно ніч минула на Закарпатті, Кіровоградщині, Волині, Рівненщині, в Черкасах, на Львівщині, в Чернівцях, Івано-Франківську, Тернополі, Одесі.