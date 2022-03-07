У Харкові від нових обстрілів безліч руйнувань і 21 пожежа, щонайменше 8 загиблих

У добу з 6 по 7 березня російські війська з новою силою проводили обстріли та повітряні бомбардування житлових кварталів та різних об'єктів Харкові, а також сіл поблизу, в результаті чого сталося безліч руйнацій і пожеж.

Джерело: оперативна інформація ДСНС України по Харківській області станом на 07:00 понеділка 7 березня

Деталі: О 19:15 відбулось чергове масоване авіабомбардування міста Харкова, внаслідок чого були повністю або частково зруйновані багатоповерхові житлові будинки, адмінбудівлі, медзаклади, заклади освіти та гуртожитки.

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Також стались масштабні пожежі у 21 будівлі центральної частини міста, зокрема:

- на пров. Карбишева – 3 пожежі, з яких 2 у 15-ти та 4-поверхових житлових будинках;

- Гімназійна набережна – пожежа у Харківському музучилищі;

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- Московський проспект – 10 пожеж, з яких 7 у багатоповерхових житлових будинках та студентських гуртожитках, 1 у медзакладі;

- Майдан Героїв Небесної сотні – 7 пожеж, 4 з яких житлові будівлі.

Також в результаті обстрілів були зруйновані або частково зруйновані 11 будівель на вул. Гіршмана, Чернишевського, Алчевських, Мироносицька.

Харків ДСНС

Загалом за добу рятувальники здійснили понад 60 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель.

Із завалів та пожеж було врятовано та евакуйовано близько 200 осіб. Під завалами вогнеборці виявили тіла 8 загиблих осіб. Остаточна інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались.