Атака росіян на аеропорт Вінниці: з-під завалів дістали 6 поранених та 9 загиблих
Понеділок, 7 березня 2022, 08:53
З-під завалів споруд на території аеропорту "Вінниця" дістали 6 людей, а також 9 тіл загиблих.
Джерело: ДСНС в коментарі "Українській правді" та у Facebook
Деталі: У ДСНС уточнили УП, що ті 6 людей поранені.
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Серед загиблих – 5 цивільних та 4 військових.
Зазначається, що продовжуються пошуки ще однієї людини.
На місці працюють 143 рятувальники та 23 одиниці техніки.
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