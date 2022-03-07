Атака росіян на аеропорт Вінниці: з-під завалів дістали 6 поранених та 9 загиблих

З-під завалів споруд на території аеропорту "Вінниця" дістали 6 людей, а також 9 тіл загиблих.

Джерело: ДСНС в коментарі "Українській правді" та у Facebook

Деталі: У ДСНС уточнили УП, що ті 6 людей поранені.

Серед загиблих – 5 цивільних та 4 військових.

Зазначається, що продовжуються пошуки ще однієї людини.

На місці працюють 143 рятувальники та 23 одиниці техніки.