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Атака росіян на аеропорт Вінниці: з-під завалів дістали 6 поранених та 9 загиблих

Роман ПетренкоПонеділок, 7 березня 2022, 09:53
дснс

З-під завалів споруд на території аеропорту "Вінниця" дістали 6 людей, а також 9 тіл загиблих.

Джерело: ДСНС в коментарі "Українській правді" та у Facebook

Деталі: У ДСНС уточнили УП, що ті 6 людей поранені.

Серед загиблих – 5 цивільних та 4 військових.

Зазначається, що продовжуються пошуки ще однієї людини.

На місці працюють 143 рятувальники та 23 одиниці техніки.

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Теми: ВінницяаеропортвійнаРосія
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