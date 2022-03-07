Окупанти обстріляли і переїхали танком авто "Укрпошти", яке розвозило пенсії: двоє загиблих

У Запорізькій області російські військові обстріляли авто "Укрпошти" і переїхали його: загинули двоє співробітників пошти, які розвозили пенсії.

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація в Телеграмі

Деталі: За даними "Укрпошти", це були російські військові-кадировці, трагедія сталася 5 березня. На місці загинули чоловік та жінка. Все це зафіксовано на фото.

Співробітники "Укрпошти" розвозили пенсії та пошту за маршрутом, який проходить через населенні пункти Оріхово, Омельник, Єгорівка та Новоселівка.

Дорогою між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка на зустріч цивільній машині віїхав танк. Водій автомобіля взяв трохи вправо, щоб пропустити військову техніку. У відповідь російські солдати здалеку відкрили вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхали на нього.

На даний час цей автомобіль стоїть на дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка.

6 березгня колеги з "Укрпошти" спробували забрати загиблих колег оскільки мали надію, що хтось вижив.

Але прибувши на місце трагедії вони встигли тільки сфотографувати місце події, бо почали з’являтися танки окупантів і залишатися на цьому місці було небезпечно для власного життя.

Розбита машина з тілами загиблих співробітників пошти залишилася стояти у полі.

У зв’язку з проведенням бойових дій на цьому участку місцевості та пересуванням військової техніки окупантів, евакуація тіл загиблих на даний час неможлива.

Керівництво Запорізької обласної військової адміністрації звернулося до кожного громадянина міста та області.

Дослівно: "Якщо ми сьогодні не відреагуємо на звірячі дії загарбника, то завтра вони зроблять те саме з вами та вашою сім’єю.

Отже, просимо вас вже сьогодні, беріть зброю, копайте окопи, укріплюйте свої домівки і гуртуйтеся проти агресора".