Впіймали пілота зі збитого російського літака на Харківщині

Вночі на 7 березня військовослужбовці Нацгвардії на Харківщині затримали пілота збитого російського винищувача, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram

Пряма мова Синєгубова: "За посадою ворожий пілот - заступник командира авіаційного полка, який дислокувався у Воронежі. Це один із головних учасників та свідків злочинів, які російський агресор чинить проти мирного українського населення.

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Особисто здійснював 3 вильоти між Ізюмом і Балаклією. Російський пілот здав своїх координаторів та розповів про злочинні накази.



Російського військового передали для подальших слідчих дій в один із районних відділів поліції міста Харкова".

Деталі: Зазначається, що другий пілот також живий, переховується у Харкові. Його шукають.