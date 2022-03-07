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Впіймали пілота зі збитого російського літака на Харківщині

Роман ПетренкоПонеділок, 7 березня 2022, 10:18
скриншот

Вночі на 7 березня військовослужбовці Нацгвардії на Харківщині затримали пілота збитого російського винищувача, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Джерело: Синєгубов у Telegram            

Пряма мова Синєгубова: "За посадою ворожий пілот - заступник командира авіаційного полка, який дислокувався у Воронежі. Це один із головних учасників та свідків злочинів, які російський агресор чинить проти мирного українського населення.

Особисто здійснював 3 вильоти між Ізюмом і Балаклією. Російський пілот здав своїх координаторів та розповів про злочинні накази.

Російського військового передали для подальших слідчих дій в один із районних відділів поліції міста Харкова".

Деталі: Зазначається, що другий пілот також живий, переховується у Харкові. Його шукають.

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