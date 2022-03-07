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Десятки вертольотів ворога, три колони техніки, трофеї від окупантів – ЗСУ мали успішну ніч

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 березня 2022, 09:54
Десятки вертольотів ворога, три колони техніки, трофеї від окупантів – ЗСУ мали успішну ніч

В ніч на 7 березня українські військові знищили більше кілька десятків вертольотів ворога та три колони техніки.

Джерело: Командування морської піхоти в Facebook, командування Повітряних сил

Деталі: Вночі українські воїни накрили аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Окупанти вирішили частково розмістити там свій авіапарк. Знищено від 30 гелікоптерів (інформація уточнюється –ред.) ворога, а ще жива сила та техніка.

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Минулої доби на підступах до Миколаєва знищено 3 колони ворога, українські захисники захопили трофеї, велику кількість боєкомплекту, колісну техніку, 7 одиниць гаубиць Д-20, повідомляють також піхотинці.

Дослівно: "Дякуємо всім, хто сьогодні стоїть на сторожі наших домівок на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині, захищає наші сім’ї, поки частина особового складу стримує російську навалу на інших рубежах оборони держави!

Україна обов’язково переможе!".

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Теми: війна
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