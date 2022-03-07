Делегації України і РФ в дорозі на третій раунд переговорів
Понеділок, 7 березня 2022, 10:22
Делегації України та країни-окупанта вилітають на третій раунд переговорів.
Джерело: Медуза в Telegram, член української делегації, керівник фракції "СН" Давид Арахамія у переписці з УП
Деталі: Російська делегація вже вилетіла до Білорусі.
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Арахамія підтвердив УП, що переговори мають розпочатися у понеділок о 15:00. Українська делегація вже в дорозі.
Що передувало: Член української делегації Давид Арахамія анонсував раніше, що третій раунд переговорів делегації України з делегацією країни-агресора відбудеться 7 березня.
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