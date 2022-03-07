Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти штурмують Миколаївський аеропорт

Понеділок, 7 березня 2022, 11:28

Російські загарбники намагаються зайти на територію Миколаївського міжнародного аеропорту.

Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram

Деталі: За словами Кіма, загони оборони міста "переходять у наступ" і збираються вибити ворога з об'єкту.

Трохи пізніше він додав, що ворог вже "біжить, аж п'яти сяють".

Пряма мова: "Ми переходимо в наступ. Заср...ці зайшли на аеропорт наш миколаївський. Все інше повідбивали. Ну, ми їх і звідти зараз вип...дуємо і все буде добре...

Біжать, п'яти сяють і кричать "нам пі...да". Гарно накриваємо".

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: МиколаївавіавійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Загиблий в Ірпені журналіст Рено готував фільм про біженців для журналу Time

Росія просить Китай про військову та економічну допомогу – NYT

Росіяни планують десант в Одесі та області – Данілов

фото, відеоУ Медведчука знайшли "золотий" вагон

Зеленський закликав Microsoft, Oracle і SAP не підтримувати свої продукти в РФ

Заступниця держсекретаря США: поки складається враження, що Путін хоче знищити Україну

Усі новини...
Миколаїв
Росіяни накрили Миколаїв зі "Смерчів", влучили у житлові будинки
Армія РФ намагається розвернутися в бік Південноукраїнської АЕС – Арестович
Окупанти на танках рухаються у бік Миколаєва – ОДА
Останні новини
01:37
відеоОборона Маріуполя: знищено бронетехніку і живу силу ворога
01:35
У Китаї відхрестилися від запиту Москви на військову та економічну допомогу
01:01
РФ погрожує західним компаніям арештами керівників за вихід з країни
00:49
Повітряні сили порахували збитих ворожих "пташок" за 13 березня
00:45
Бувай, бізнес-освіто, привіт, імпортозаміщення: підсумки економічного фронту 13 березня
00:40
Зеленський про загибель журналіста Рено: Це свідомий напад російських військових
00:33
Ворог хоче сунутись на Харків, на Ізюмському напрямку росіяни зазнали втрат
00:29
відеоФранцузький активіст захопив віллу дочки Путіна у Біарріці - The Insider
00:27
Зеленський про переговори з РФ: щодня працюємо для зустрічі з Путіним
00:22
Закрийте наше небо, бо російські ракети впадуть на територію НАТО – Зеленський
Усі новини...