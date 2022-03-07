Окупанти штурмують Миколаївський аеропорт
Понеділок, 7 березня 2022, 11:28
Російські загарбники намагаються зайти на територію Миколаївського міжнародного аеропорту.
Джерело: голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram
Деталі: За словами Кіма, загони оборони міста "переходять у наступ" і збираються вибити ворога з об'єкту.
Трохи пізніше він додав, що ворог вже "біжить, аж п'яти сяють".
Пряма мова: "Ми переходимо в наступ. Заср...ці зайшли на аеропорт наш миколаївський. Все інше повідбивали. Ну, ми їх і звідти зараз вип...дуємо і все буде добре...
Біжать, п'яти сяють і кричать "нам пі...да". Гарно накриваємо".
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