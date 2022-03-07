Держприкордонслужба закликає українців їхати до ЄС не через Польщу

Держприкордонслужба закликала українців, які прямують до країн ЄС, обирати для в’їзду не Польщу, оскільки саме там пункти пропуску найбільш завантажені.

Як пише "Європейська правда", відповідне повідомлення ДПСУ поширила вранці 7 березня.

За даними прикордонників, за останню добу західний кордон України перетнули 16 тисяч автомобілів і майже 134 тисячі осіб, з них 117 тисяч - на виїзд, при цьому 84 тисячі - через пункти пропуску на кордоні з Польщею.

"Кількість людей, що очікують на перетин кордону залишається досить значною. Закликаємо усіх: до ЄС можна потрапити не лише через українсько-польський кордон! На кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, а також з Молодовою пункти пропуску майже порожні або завантажені мінімально", - зауважують прикордонники.

Перевірити ситуацію можна на сторінці Західного регіонального управління ДПСУ, де обіцяють оновлювати інформацію кожні три години.

Повернулися в Україну за минулу добу 16,5 тисяч осіб, з них 13 тисяч - громадяни України.

Кордон перетнули майже 900 транспортних засобів з благодійними вантажами.

"Вкотре просимо усіх громадян на кордоні дотримуватися правопорядку, черговості та норм моралі під час перетину кордону і не пропонувати прикордонникам хабарі за позачерговий або незаконний перетин кордону!", - наголошує ДПСУ.