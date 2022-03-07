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Держприкордонслужба закликає українців їхати до ЄС не через Польщу

Понеділок, 7 березня 2022, 11:33

Держприкордонслужба закликала українців, які прямують до країн ЄС, обирати для в’їзду не Польщу, оскільки саме там пункти пропуску найбільш завантажені.

Як пише "Європейська правда", відповідне повідомлення ДПСУ поширила вранці 7 березня. 

За даними прикордонників, за останню добу західний кордон України перетнули 16 тисяч автомобілів і майже 134 тисячі осіб, з них 117 тисяч - на виїзд, при цьому 84 тисячі - через пункти пропуску на кордоні з Польщею.   

"Кількість людей, що очікують на перетин кордону залишається досить значною. Закликаємо усіх: до ЄС можна потрапити не лише через українсько-польський кордон! На кордоні з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, а також з Молодовою пункти пропуску майже порожні або завантажені мінімально", - зауважують прикордонники.

Перевірити ситуацію можна на сторінці Західного регіонального управління ДПСУ, де обіцяють оновлювати інформацію кожні три години.  

Повернулися в Україну за минулу добу 16,5 тисяч осіб, з них 13 тисяч - громадяни України. 

Кордон перетнули майже 900 транспортних засобів з благодійними вантажами.

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"Вкотре просимо усіх громадян на кордоні дотримуватися правопорядку, черговості та норм моралі під час перетину кордону і не пропонувати прикордонникам хабарі за позачерговий або незаконний перетин кордону!", - наголошує ДПСУ. 

Теми: Польща
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