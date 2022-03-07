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Міжнародний суд ООН почав слухання у справі про геноцид з боку РФ

"Європейська правда"Понеділок, 7 березня 2022, 11:00

У Міжнародному суді ООН в понеділок розпочалися слухання за позовом України проти Росії у справі щодо звинувачень в геноциді.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні МЗС.

7 березня делегація України представляє в Міжнародному суді ООН правову позицію в справі проти Росії, відповідно до Конвенції від 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

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"Росія маніпулює міжнародним правом та, зокрема, згаданою Конвенцією, яка є фундаментальним міжнародним договором у сфері захисту прав людини, та використала її для збройної агресії проти України" - заявили в МЗС.

Українська делегація просить Міжнародний суд ООН призначити наступні запобіжні заходи у справі з метою припинення кровопролиття:

- Російська Федерація має негайно зупинити розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії на території України;

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- Російська Федерація повинна невідкладно забезпечити, щоб будь-які військові та інші збройні підрозділи під її контролем чи впливом припинили участь у військових діях.

"Українська дипломатія продовжує боротися проти російських загарбників на всіх фронтах, у тому числі юридичному. Ми відстоюємо не лише свою свободу та незалежність, але і весь міжнародний правопорядок. Міжнародний суд ООН має стати на бік України та невідкладно призначити запобіжні заходи: наказати Російській Федерації негайно припинити бойові дії", - заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Європейська правда детально розповідала позов України та про те, як заяви Кремля дал підстави позватися проти РФ. Деталі у статті В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН.

6 березня президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в слуханнях.

Одночасно ведеться робота над тим, щоби притягнути до відповідальності особисто керівників РФ. Деталі у статті "Трибунал не тільки для Путіна: як реально покарати еліту РФ за агресію проти України"

Теми: ООНсудРосіягеноцид
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