ЄС попросив МАГАТЕ забезпечити захист українських АЕС

Європейський союз звернувся до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з проханням захистити українські атомні станції і мобілізувати міжнародну допомогу у разі надзвичайної ситуації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на відповідний лист Єврокомісії.

Російські війська захопили українську Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі, а також об'єкти з відпрацьованим паливом і радіоактивними відходами в Чорнобилі.

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"Я... прошу МАГАТЕ зробити все можливе, щоб забезпечити ядерну безпеку ядерних об’єктів України в нинішніх умовах війни", – написала єврокомісар з питань енергетичної політики Кадрі Сімсон у листі до директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Росія "повинна негайно припинити свої насильницькі дії проти України і в першу чергу повернути всі українські ядерні об'єкти під повний оперативний і регуляторний контроль України", - йдеться в листі від 4 березня.

Українська влада заявила, що російські війська захопили контроль над Запорізькою АЕС у п'ятницю після того, як підпалили сусідній навчальний комплекс.

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З тих пір російські війська взяли під своє командування персонал, який керує об'єктом, і обмежили зв'язок із зовнішнім світом - події, з приводу яких МАГАТЕ висловило "надзвичайну стурбованість".

Сімсон закликала МАГАТЕ мобілізувати міжнародне співтовариство, "щоб бути готовим надати Україні допомогу у разі надзвичайної ситуації".

Український виробник електроенергії ДТЕК у неділю закликав країни Заходу, НАТО та ООН запровадити заборонені для польотів зони над українськими атомними електростанціями.

ЄС готується терміново підключити європейську енергосистему до української електромережі, що дозволить Україні отримувати аварійне електропостачання від Європи, якщо військові атаки призведуть до відключення електроенергії.