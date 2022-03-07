Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія відмовилася захищатися у суді проти неї у Гаазі

"Європейська правда"Понеділок, 7 березня 2022, 11:22

Уряд Росії повідомив Міжнародний суд ООН про те, що Російська федерація не зацікавлена захищатися від звинувачень України у щодо порушень нею конвенції про заборону геноциду.

Про це повідомляє кореспондент Європейської правди.

Під час слухань у процесі проти Росії, президентка Міжнародного суду ООН Джоан Донохью оголосила, що отримала офіційну письмову відмову

Реклама:

"У листі від 5 березня посол Росії в Нідерландах Александр Шульгін повідомив, що Росія не має наміру брати участь у процесі. Суд шкодує щодо рішення Росії не брати участь у цих слуханнях", - заявила вона. Варто зауважити, що відмова РФ від захисту не зупиняє слухання. 

Суд все одно підготував російські місця у залі засідань, вони лишилися пустими, повідомляє кореспондент ЄП.

Президентка МС ООН також підкреслила, що в учасників була можливість включитися у засідання віддалено, по відеозв’язку.

ВІДЕО ДНЯ

Європейська правда детально розповідала позов України та про те, як заяви Кремля дал підстави позватися проти РФ. Деталі у статті В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН.

Одночасно ведеться робота над тим, щоби притягнути до відповідальності особисто керівників РФ. Деталі у статті "Трибунал не тільки для Путіна: як реально покарати еліту РФ за агресію проти України"

Теми: газ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
газ
У "Київгазі" роз’яснили ситуацію з припиненням газопостачання 70 будинкам у Києві
У Німеччині попередили про ризики для газопостачання попри заповнені на 94% сховища
У серпні до України надійшло понад мільярд кубометрів газу з ЄС та Молдови
Останні новини
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
Усі новини...
Реклама: