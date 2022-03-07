Росія відмовилася захищатися у суді проти неї у Гаазі

Уряд Росії повідомив Міжнародний суд ООН про те, що Російська федерація не зацікавлена захищатися від звинувачень України у щодо порушень нею конвенції про заборону геноциду.

Про це повідомляє кореспондент Європейської правди.

Під час слухань у процесі проти Росії, президентка Міжнародного суду ООН Джоан Донохью оголосила, що отримала офіційну письмову відмову

"У листі від 5 березня посол Росії в Нідерландах Александр Шульгін повідомив, що Росія не має наміру брати участь у процесі. Суд шкодує щодо рішення Росії не брати участь у цих слуханнях", - заявила вона. Варто зауважити, що відмова РФ від захисту не зупиняє слухання.

Суд все одно підготував російські місця у залі засідань, вони лишилися пустими, повідомляє кореспондент ЄП.

Президентка МС ООН також підкреслила, що в учасників була можливість включитися у засідання віддалено, по відеозв’язку.

Європейська правда детально розповідала позов України та про те, як заяви Кремля дал підстави позватися проти РФ. Деталі у статті В Гаагу за геноцидом: що написала Україна у позові проти Росії до Суду ООН.

Одночасно ведеться робота над тим, щоби притягнути до відповідальності особисто керівників РФ. Деталі у статті "Трибунал не тільки для Путіна: як реально покарати еліту РФ за агресію проти України"