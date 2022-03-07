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Гуманітарний вантаж до Маріуполя ще не прибув, немає режиму тиші

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 березня 2022, 11:35

Гуманітарний вантаж до заблокованого російськими окупантами Маріуполя Донецької області наразі не прибув і перебуває на одному з міст у Запорізькій області.

Джерело: начальниця управління інформаційної діяльності Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко

Пряма мова: "Гуманітарний вантаж до заблокованого росіянами Маріуполя поки що не прибув: учора вночі зупинився у невеличкому містечку у Запорізькій області. Проти ночі їхати небезпечно. Кілька водіїв взагалі відмовляються їхати далі - їм терміново шукають заміну і, щойно буде підтвердження режиму тиші, колона вирушить до Маріуполя".

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Деталі: За словами Ігнатченко, тим часом Росія розганяє фейки. Наприклад, що "азовці" буцімто "замінували школи".

Окупанти взяли в заручники півмільйонне місто та  будуть намагатися робити картинку для свого ТБ, що вистпають "миротворцями".

Пряма мова: "Тримайся, Місто! Місто- Герой російсько-української війни".

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Теми: Маріупольвійна
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