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Голова Одещини – "одеситам із краснодарським акцентом": Тут знайдете смерть

Олена РощінаПонеділок, 7 березня 2022, 12:53
Максим Марченко, скриншот

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко заявив, що російських загарбників в Одесі чекає смерть і закликав не схиляти одеситів до злочинів проти власної держави. 

Джерело: відеозвернення Марченка

Пряма мова: "В останній час я бачу багато відео так званих "корінних одеситів" з явно краснодарським акцентом, які погрожують нам та закликають одеситів допомагати російській армії.

Хочу сказати цим людям, які підбивають одеситів на злочини проти своєї держави: тут ви знайдете лише смерть. Ваші спроби нас залякати – це пустий звук. 

Особливо звертаюся до так званого третього фронту, які погрожували мені і меру міста розправою: я тут, в адміністрації, я чекаю на вас – і, повірте, наша зустріч вам не сподобається. Слава Україні!".

Нагадаємо: 2 березня президент Володимир Зеленський змінив голів Черкаської та Одеської ОДА: головою Одеської обласної державної адміністрації (нині – військової) замість Сергія Гриневецького став полковник Максим Марченко – колишній командир механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу.

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Теми: ОдесаОдеська областьвійнаРосія
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