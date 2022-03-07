ЗСУ розбили величезне угруповання росіян, яке мало йти на Київ – ОП

Між Харковом та Сумами формувалося величезне угруповання військ Росії, яке мало йти на Київ. Його більше немає, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Джерело: Арестович в ефірі телемарафону, якого цитує Liga.net

Пряма мова Арестовича: "Розчинили між Харковом та Сумами величезне оперативне угруповання. Його тепер немає. Частково вбито, частково перекинуто під Харків і там же зупинено, частково відійшло та зализує рани.

"Не треба боятися. Російська армія не сильна, вона просто довга. Ми їх потихеньку, як салямі, з'їмо".

Деталі: Арестович додав, що оперативні можливості РФ дуже далекі від масованих бомбардувань і фінальних штурмів, якщо не штурмів взагалі.

За словами радника, за останню добу російські війська практично не просунулися, а за 10 днів не пройшли маленькі передмістя, як Буча та Гостомель.