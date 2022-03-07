Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ розбили величезне угруповання росіян, яке мало йти на Київ – ОП

Роман ПетренкоПонеділок, 7 березня 2022, 13:02

Між Харковом та Сумами формувалося величезне угруповання військ Росії, яке мало йти на Київ. Його більше немає, заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Джерело: Арестович в ефірі телемарафону, якого цитує Liga.net

Пряма мова Арестовича: "Розчинили між Харковом та Сумами величезне оперативне угруповання. Його тепер немає. Частково вбито, частково перекинуто під Харків і там же зупинено, частково відійшло та зализує рани.

"Не треба боятися. Російська армія не сильна, вона просто довга. Ми їх потихеньку, як салямі, з'їмо".

Деталі: Арестович додав, що оперативні можливості РФ дуже далекі від масованих бомбардувань і фінальних штурмів, якщо не штурмів взагалі.

За словами радника, за останню добу російські війська практично не просунулися, а за 10 днів не пройшли маленькі передмістя, як Буча та Гостомель.

Теми: Збройні силивійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Загиблий в Ірпені журналіст Рено готував фільм про біженців для журналу Time

Росія просить Китай про військову та економічну допомогу – NYT

Росіяни планують десант в Одесі та області – Данілов

фото, відеоУ Медведчука знайшли "золотий" вагон

Зеленський закликав Microsoft, Oracle і SAP не підтримувати свої продукти в РФ

Заступниця держсекретаря США: поки складається враження, що Путін хоче знищити Україну

Усі новини...
Збройні сили
Командир екіпажу SpaceX привіз допомогу українським військовим
ЗСУ ліквідували двох підполковників ворожої армії та звільнили місто Чугуїв – Генштаб
На Луганському напрямку ЗСУ ведуть важкі бої – Міноборони
Останні новини
03:42
У Маріуполі померла вагітна, яка постраждала під час бомбардування пологового
03:30
Кадиров: Був в Гостомелі, а зараз я ще ближче до Києва
03:19
Після розмови з Байденом Макрон подзвонив Зеленському
02:37
The Guardian: Росія подає сигнал ударом по Яворівському полігонові
02:20
Спростує фейки і розпізнає людей: Україна використовує систему Clearview AI – ЗМІ
01:37
відеоОборона Маріуполя: знищено бронетехніку і живу силу ворога
01:35
У Китаї відхрестилися від запиту Москви на військову та економічну допомогу
01:01
РФ погрожує західним компаніям арештами керівників за вихід з країни
00:49
Повітряні сили порахували збитих ворожих "пташок" за 13 березня
00:45
Бувай, бізнес-освіто, привіт, імпортозаміщення: підсумки економічного фронту 13 березня
Усі новини...