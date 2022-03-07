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Росія склала список "недружніх країн" зі своїми санкціями

Роман ПетренкоПонеділок, 7 березня 2022, 13:29

Уряд РФ склав список "недружніх країн", до якого увійшли Україна, США всі держави-члени Європейського Союзу та інші.

Джерело: російські державні ЗМІ

Деталі: Скласти такий перелік доручив президент країни-окупанта Володимир Путін.

Він вигадав, що російські компанії нібито зможуть виплачувати великі валютні борги у рублях цим країнам.

Усі угоди з фірмами з цих країн схвалюватимуться спеціальною комісією.

В списку:

  • Україна;
  • Весь Європейський Союз (28 країн);
  • США, Британія, Японія, Австралія, Албанія, Андорра, Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Мікронезія, Монако, Нова Зеландія, Норвегія, Республіка Корея, Сан-Марино, Північна Македонія, Сінгапур, Тайвань, Чорногорія та Швейцарія.

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Теми: ПутінРосіясанкції
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