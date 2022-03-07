Росія склала список "недружніх країн" зі своїми санкціями

Уряд РФ склав список "недружніх країн", до якого увійшли Україна, США всі держави-члени Європейського Союзу та інші.

Джерело: російські державні ЗМІ

Деталі: Скласти такий перелік доручив президент країни-окупанта Володимир Путін.

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Він вигадав, що російські компанії нібито зможуть виплачувати великі валютні борги у рублях цим країнам.

Усі угоди з фірмами з цих країн схвалюватимуться спеціальною комісією.

В списку:

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