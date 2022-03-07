Росія склала список "недружніх країн" зі своїми санкціями
Понеділок, 7 березня 2022, 12:29
Уряд РФ склав список "недружніх країн", до якого увійшли Україна, США всі держави-члени Європейського Союзу та інші.
Джерело: російські державні ЗМІ
Деталі: Скласти такий перелік доручив президент країни-окупанта Володимир Путін.
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Він вигадав, що російські компанії нібито зможуть виплачувати великі валютні борги у рублях цим країнам.
Усі угоди з фірмами з цих країн схвалюватимуться спеціальною комісією.
В списку:
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- Україна;
- Весь Європейський Союз (28 країн);
- США, Британія, Японія, Австралія, Албанія, Андорра, Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Мікронезія, Монако, Нова Зеландія, Норвегія, Республіка Корея, Сан-Марино, Північна Македонія, Сінгапур, Тайвань, Чорногорія та Швейцарія.