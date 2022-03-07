Російські окупанти готують наступ у кількох напрямках: Міноборони перелічило

Російські війська спробують далі оточувати Київ, готуються до наступу на Суми, Дніпро й Запоріжжя, хочуть встановити контроль над Черніговом та Канівською ГЕС.

Джерело: оперативна інформація Міністерства оборони України станом на 12:00 понеділка 7 березня

Деталі: Противник продовжує наступальну операцію проти України, зосереджуючи основні зусилля на оточенні Києва, Харкова, Чернігова, Сум, Маріуполя, Миколаєва. Не полишає спроб вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

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На Поліському напрямку російський окупант зосереджує основні зусилля на оточенні Києва. У районі Гостомеля зосереджено до 2 бронетанкові групи (БТГр); в районі Бучі – до 3 БТГр, посилених танковими підрозділами; в районі Бородянки – до 2 БТГр; в районі Ситняків – до 2 БТГр.

На окупованих територіях ворог намагається одразу встановити адміністративно-поліцейський режим за допомогою неприхованого терору спрямованого на місцеве населення.

Триває підготовка окупантів до наступу на Вишгород.

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Також, ворогом здійснюється підготовка до відновлення наступу у напрямках: на Гостомель, Ірпінь, Стоянку.

На Сіверському напрямку противник силами підрозділів зі складу двох загальновійськових армій та танкової дивізії Центрального воєнного округу, основні зусилля зосередив на напрямках: Бровари – до 2 БТГр; в районах н.п. Семенівка, Мена, Бобровиця – до 3 БТГр; Бориспіль – до 4 БТГр.

Російський загарбник намагається забезпечити тактичну перевагу в Броварському і Бориспільському районах.

Окупанти здійснюють спроби встановити контроль над Черніговом та зосереджують підрозділи 41-ї загальновійськової армії Центрального воєнного округу біля його південних околиць.

Намагаються здійснити підготовку до наступу на Суми.

На Слобожанському напрямку противник силами підрозділів танкової армії, двох загальновійськових армій та армійського корпусу намагається продовжити наступ у напрямку на Дніпро.

Основні зусилля зосереджує на напрямках Канева, Дніпра та Сєверодонецька. Здійснює перегрупування для продовження наступу на визначених напрямках з метою взяття під контроль Канівської ГЕС.

На Донецькому напрямку противник силами до семи БТГр продовжує наступальні дії у напрямках міст Дніпро та Запоріжжя, з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області. Незважаючи на великі втрати, просувається у напрямку Волновахи.

Окупанти здійснювали неодноразові спроби прорвати оборону в районі Старомлинівки, а також захопити Зачатівку, проте понесли значні втрати та відійшли в район села Любимівка.

Одночасно ворог намагається прорвати оборону міста в районах західної околиці Маріуполь, Старий Крим. Успіху не має.

На Таврійському напрямку загарбник силами до 17 БТГр утримує рубежі в Херсонській області.

Основні зусилля зосереджує на напрямках: Миколаїв – до 2 БТГр, Вознесенськ – до 2 БТГр, Білгород-Дністровський – до БТГр, Запоріжжя – до 4 БТГр; Маріуполь – до 3 БТГр.

Противник здійснює перегрупування військ для подальшого наступу на місто Запоріжжя. Терміново відновлює злітно-посадкову смугу на аеродромі захопленого Мелітополя.

На Бессарабському напрямку противник активних дій не здійснює, але військовослужбовці оперативної групи російських військ у зоні безпеки самопроголошеної ПМР перебувають у підвищеному ступені бойової готовності.

Дослівно: "Незважаючи на велику кількість військ, окупанти мають низький морально-психологічний стан. Зазнаючи втрат, підрозділи противника втрачають наступальний потенціал та масово здаються у полон захисникам України і цивільному населенню".