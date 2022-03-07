ЄС підготував пропозиції для зменшення залежності від викопного палива РФ

У вівторок Європейська комісія ЄС представить пропозиції, як Євросоюз планує швидко позбутися залежності від російського викопного палива.

Про це, як пише "Європейська правда", у впонеділок повідомила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, пропозиція передбачатиме диверсифікацію постачальників, перехід на СПГ та трубопровідний газ, модернізацію за рахунок інвестицій у відновлювані джерела енергії, підвищення енергоефективності.

Єврокомісія також зосередиться на захисті прав споживачів.

"По-перше, нам необхідно захистити найбільш вразливих споживачів та підприємства. І в більш структурному плані необхідно підготуватися до масового збільшення частки відновлюваних джерел енергії на ринку електроенергії", - розповіла фон дер Ляєн у Twitter.

Європа залишається залежною від російських нафти і газу, оскільки Росія забезпечує майже 40% газу ЄС і понад 25% сирої нафти.

Гонка за припиненням цієї залежності вимагатиме в короткостроковій перспективі збільшення імпорту з таких країн, як США та Катар, і, ймовірно, призведе до збільшення вітчизняного вироблення електроенергії за рахунок спалювання вугілля та виробництва викопного палива доти, доки не будуть розроблені додаткові відновлювані джерела, вважають оглядачі.

Нагадаємо, держсекретар США раніше також відкрито говорив про можливість заборони імпорту російської нафти, про що раніше просив президент Володимир Зеленський.