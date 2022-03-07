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На фронті загинув львівський журналіст

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 березня 2022, 13:30

Під час боїв з російськими загарбниками під Миколаєвом загинув журналіст зі Львівщини Віктор Дудар.

Джерело: очільник Національної спілки журналістів Сергій Томіленко у Facebook

Деталі: За даними колег, Дудар пішов до військкомату, аби у складі Збройних сил захищати Україну в перший же день повномасштабної війни, 24 лютого.

У 2014-2015 роках Віктор Дудар пішов добровольцем воювати на передову на Донбас. Пізніше став резервістом та працював у газеті "Експрес", де до останнього дня займався журналістськими розслідуваннями та висвітлював військову тематику.

Національна спілка журналістів України висловлює щирі співчуття родині та колегам Віктора Дудара.

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Теми: війнаЗМІ
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