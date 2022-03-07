Ворог ударив по морському порту "Ольвія"

Російські загарбники завдали ракетного удару по морському порту "Ольвія", що знаходиться в Миколаївській області.

Джерело: Міністерство інфраструктури у Facebook

Пряма мова: "Постраждалих немає. Територія, по якій завдано удару, належить на правах концесії катарській компанії "QTerminals Olvia".

Що передувало: 2 березня Військово-морські сили Росії завдали ракетний удар по судну під прапором Бангладеша у порті "Ольвія", внаслідок атаки загинув член екіпажу.