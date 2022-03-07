Анкара анонсувала тристоронню зустріч за участю Кулеби і Лаврова

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що у четвер, 10 березня, в Анталії відбудеться тристороння зустріч глав МЗС Туреччини, України та Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило державне агентство Туреччини Anadolu.

Міністр пояснив, що зустріч пройде в рамках Дипломатичного форуму в Анталії, згоду на участь у якому дали і Сергєй Лавров та Дмитро Кулеба.

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"Лавров та Кулеба прибудуть до Анталії. Зустріч відбудеться з моєю участю. Ми доклали великих зусиль для її організації", - сказав турецький міністр.

Чавушоглу висловив надію на внесок майбутньої зустрічі у мир та стабільність у регіоні.

Абсолютний пріоритет – припинення військових дій, наголосив Чавушоглу.

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Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 6 березня закликав президента РФ Владіміра Путіна вжити негайних кроків для відкриття гуманітарних коридорів в оточених містах України і досягнення мирної угоди.

У розмові, згідно з повідомленням, президент Ердоган заявив, що готовий якнайшвидше сприяти вирішенню "української проблеми" мирними методами. Він сказав, що термінове загальне припинення вогню не лише зменшить гуманітарні проблеми в регіоні, а й дозволить знайти політичне рішення.