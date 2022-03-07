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ЗСУ відбили Миколаївський аеропорт – ОДА

Роман ПетренкоПонеділок, 7 березня 2022, 14:29
фото ілюстративне

Збройні сили відбили міжнародний аеропорт в Миколаєві, повідомив очільник області Віталій Кім.

Джерело: відеозвернення Кіма

Пряма мова Кіма: "Аеропорт наш. Ми вибили. Влаштовуємося там по зручніше.

Літаки, правда, зараз полетіти не можуть, але аеропорт наш, це крапка".

(Російські військові – ред..) розгублені, маленькі їжачки, бігають по кущах, не знають, що робити, зараз ми їх усіх знайдемо.

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Теми: Миколаїввійна
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