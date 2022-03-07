ЗСУ відбили Миколаївський аеропорт – ОДА

Збройні сили відбили міжнародний аеропорт в Миколаєві, повідомив очільник області Віталій Кім.

Джерело: відеозвернення Кіма

Пряма мова Кіма: "Аеропорт наш. Ми вибили. Влаштовуємося там по зручніше.

Літаки, правда, зараз полетіти не можуть, але аеропорт наш, це крапка".

(Російські військові – ред..) розгублені, маленькі їжачки, бігають по кущах, не знають, що робити, зараз ми їх усіх знайдемо.