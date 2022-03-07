Будапешт змінив думку і дозволив розміщення сил НАТО в Угорщині

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан підписав указ уряду про дозвіл на розміщення військ НАТО в Угорщині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg.

Указ, опублікований у понеділок, також підтверджує заборону уряду на транспортування летальної зброї в Україну через Угорщину.

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Разом з тим, на відміну від багатьох інших східноєвропейських держав-членів Північноатлантичного договору, уряд Орбана спеціально не звертався до військ НАТО для захисту східного кордону, заявляючи, що має достатні військові ресурси.

На початку лютого в угорському уряді заявляли, що не хочуть розміщення сил НАТО у своїй країні, в той час як низка східноєвропейських членів Альянсу виступили за це на тлі повідомлень про очікуване вторгнення Росії в Україну.