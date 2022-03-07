ЄС готує новий раунд санкцій, під "прицілом" порти і судна РФ - Bloomberg

Країни Євросоюзу готують новий раунд санкцій проти Росії, яка відмовляється зупиняти війну проти України.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

"Європейські уряди близькі до підготовки нового набору санкцій проти Росії, які включають можливі дії щодо портів та суден, розширення санкційного списку, а також подальші обмеження на технології, що використовуються у військовій техніці", - повідомило агентство.

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Відзначається, що частину з цих заходів можуть застосувати вже у вівторок.

ЄС також працює над посиленням свого режиму дотримання санкцій, зокрема щодо криптовалюти, та обмеження того, як її можна використовувати для обходу заходів.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила у понеділок, що обговорить з прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі новий пакет санкцій, над яким працює ЄС.

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"Ми повинні переконатися, що ефект від санкцій був максимальним. І враховуючи нерозсудливість Кремля щодо мирного населення, ми працюємо над подальшими санкціями", - зазначила президентка Єврокомісії.

Україна наполягає на запровадженні країнами Заходу нового раунду болючих санкцій проти Росії найближчими днями, заявив у неділю глава МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, війна продовжується, тому потрібно посилити санкційний тиск на Росію.