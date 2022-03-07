Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС готує новий раунд санкцій, під "прицілом" порти і судна РФ - Bloomberg

Понеділок, 7 березня 2022, 14:09

Країни Євросоюзу готують новий раунд санкцій проти Росії, яка відмовляється зупиняти війну проти України.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

"Європейські уряди близькі до підготовки нового набору санкцій проти Росії, які включають можливі дії щодо портів та суден, розширення санкційного списку, а також подальші обмеження на технології, що використовуються у військовій техніці", - повідомило агентство.

Реклама:

Відзначається, що частину з цих заходів можуть застосувати вже у вівторок.

ЄС також працює над посиленням свого режиму дотримання санкцій, зокрема щодо криптовалюти, та обмеження того, як її можна використовувати для обходу заходів.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила у понеділок, що обговорить з прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі новий пакет санкцій, над яким працює ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми повинні переконатися, що ефект від санкцій був максимальним. І враховуючи нерозсудливість Кремля щодо мирного населення, ми працюємо над подальшими санкціями", - зазначила президентка Єврокомісії.

Україна наполягає на запровадженні країнами Заходу нового раунду болючих санкцій проти Росії найближчими днями, заявив у неділю глава МЗС Дмитро Кулеба. За його словами, війна продовжується, тому потрібно посилити санкційний тиск на Росію.

Теми: ЄСсанкції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
ЄС
Правляча партія Грузії запускає процедуру імпічменту президентки за турне в ЄС
Боррель: Україна має стати членом ЄС, добре б зафіксувати "горизонт" для нових членів
Угорське вето: в ЄС не дійшли згоди щодо 500 млн євро з фонду, який допомагає Україні зброєю
Останні новини
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
Усі новини...
Реклама: