Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Естонська розвідка: російське угруповання в Україні втратило близько чверті техніки

"Європейська правда"Понеділок, 7 березня 2022, 14:25

Російські війська при нападі на Україну втратили близько чверті всієї військової техніки, зосередженої на кордоні до початку війни, проте не варто розраховувати, що військові РФ почнуть відчувати нестачу озброєння.

Як пише "Єропейська правда", про це повідомило естонське err.ee з посиланням на слова начальника розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберга. 

"Техніки у Російської Федерації дуже-дуже багато. Хоча вони кинули чверть зосередженої там техніки, в основному через паливо, техніка є ще", - сказав Гросберг у понеділок на прес-конференції в Міністерстві оборони Естонії.

Реклама:

Він пояснив, що загалом на кордон з Україною було перекинуто третину підрозділів із усіх російських армій. Це означає, що дві третини залишаються на своїх базах разом із військовою технікою.

За словами Гросберга, за останні 24 години російським військам не вдалося суттєво просунутися в Україні. 

За словами голови військової розвідки, російські підрозділи продовжують спроби оточити Київ. 

ВІДЕО ДНЯ

Величезна російська військова колона продовжує стояти в тому самому місці, де і останній тиждень тому. Передня частина колони знаходиться приблизно 30 км від центру Києва.

Раніше президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що військова допомога ЄС Україні не включатиме фінансування поставок винищувачів.

Теми: ЕстоніяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Естонія
Естонський міністр просить ЄС збільшити витрати на оборону і підтримку України
Естонія експортує до Росії найбільшу кількість товарів поза ЄС
Естонія домовилась про подальше розгортання іспанських NASAMS у себе
Останні новини
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
Усі новини...
Реклама: