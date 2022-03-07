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Естонська розвідка: російське угруповання в Україні втратило близько чверті техніки

"Європейська правда"Понеділок, 7 березня 2022, 15:25

Російські війська при нападі на Україну втратили близько чверті всієї військової техніки, зосередженої на кордоні до початку війни, проте не варто розраховувати, що військові РФ почнуть відчувати нестачу озброєння.

Як пише "Єропейська правда", про це повідомило естонське err.ee з посиланням на слова начальника розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберга. 

"Техніки у Російської Федерації дуже-дуже багато. Хоча вони кинули чверть зосередженої там техніки, в основному через паливо, техніка є ще", - сказав Гросберг у понеділок на прес-конференції в Міністерстві оборони Естонії.

Він пояснив, що загалом на кордон з Україною було перекинуто третину підрозділів із усіх російських армій. Це означає, що дві третини залишаються на своїх базах разом із військовою технікою.

За словами Гросберга, за останні 24 години російським військам не вдалося суттєво просунутися в Україні. 

За словами голови військової розвідки, російські підрозділи продовжують спроби оточити Київ. 

Величезна російська військова колона продовжує стояти в тому самому місці, де і останній тиждень тому. Передня частина колони знаходиться приблизно 30 км від центру Києва.

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Теми: ЕстоніяРосія
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