У Кремлі запевняють, що завершують демілітаризацію України. Про "денацифікацію" вже забули
Росія повідомила Україну, що нібито може припинити війну будь-якої миті, якщо Київ виконає "умови" Москви. Натомість у Кремлі стверджують, що вже закінчують "демілітаризацію України".
Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує Reuters
Пряма мова Пєскова: "Ми справді закінчуємо демілітаризацію України. Ми її закінчимо. Але головне, щоб Україна припинила свої бойові дії. Вони мають припинити свої бойові дії, і тоді ніхто не стрілятиме".
Вони мають зробити поправки до своєї Конституції, згідно з якими Україна відкине будь-яку мету увійти до будь-якого блоку. Ми також говорили з приводу того, що вони мають визнати, що Крим – російська територія, і що вони мають визнати Донецьк та Луганськ як незалежні держави. І це все. Це може зупинитися будь-якої миті".
Деталі: Пєсков нагадав, що Росія вимагає, щоб Україна припинила військові дії, змінила свою конституцію, закріпивши нейтралітет, визнала Крим російською територією та визнала сепаратистські Донецьку та Луганську республіки незалежними територіями.
Пєсков у розлогому коментарі нічого не сказав про "денацифікацію" України, яка була однією з головних причин початку війни.