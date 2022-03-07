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У Кремлі запевняють, що завершують демілітаризацію України. Про "денацифікацію" вже забули

Роман ПетренкоПонеділок, 7 березня 2022, 15:37

Росія повідомила Україну, що нібито може припинити війну будь-якої миті, якщо Київ виконає "умови" Москви. Натомість у Кремлі стверджують, що вже закінчують "демілітаризацію України".

Джерело: прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує Reuters

Пряма мова Пєскова: "Ми справді закінчуємо демілітаризацію України. Ми її закінчимо. Але головне, щоб Україна припинила свої бойові дії. Вони мають припинити свої бойові дії, і тоді ніхто не стрілятиме".

Вони мають зробити поправки до своєї Конституції, згідно з якими Україна відкине будь-яку мету увійти до будь-якого блоку. Ми також говорили з приводу того, що вони мають визнати, що Крим – російська територія, і що вони мають визнати Донецьк та Луганськ як незалежні держави. І це все. Це може зупинитися будь-якої миті".

Деталі: Пєсков нагадав, що Росія вимагає, щоб Україна припинила військові дії, змінила свою конституцію, закріпивши нейтралітет, визнала Крим російською територією та визнала сепаратистські Донецьку та Луганську республіки незалежними територіями.

Пєсков у розлогому коментарі нічого не сказав про "денацифікацію" України, яка була однією з головних причин початку війни.

Теми: ПутінвійнаРосія
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