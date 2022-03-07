Головнокомандувач закликав жителів окупованих районів до опору, а командирів - берегти кожного бійця

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний закликав жителів окупованих районів України долучатися до руху опору.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова: "Я закликаю жителів окупованих районів долучатися до руху опору. У вас є зброя, боєприпаси і мотивація. Захистіть рідний дім!".

Деталі: Головнокомандувач наголосив, що основою нашого спротиву є передусім мужність і майстерність українського солдата, який попри значну чисельну перевагу ворога самовіддано стримує наступ.

Він звернувся до командирів і закликав берегти особовий склад, адже для українців, на відміну від ворога, людське життя – найвища цінність.

Пряма мова: "Ретельно плануйте операції та негайно реагуйте на зміни в обстановці! Людське життя - наш найвищий пріоритет. Цим ми кардинально відрізняємося від противника, який навіть не забирає тіла своїх загиблих і готовий ними встелити нашу землю, щоб прокласти дорогу для наступу.

Ми будемо вічно пам’ятати і помстимося за кожного полеглого захисника України. Біль втрат посилює нашу волю до Перемоги. Ми точно знаємо за що і за кого воюємо.

Пам’ятайте, Україна тримається на наших плечах!".