Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Головнокомандувач закликав жителів окупованих районів до опору, а командирів - берегти кожного бійця

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 березня 2022, 15:57

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний закликав жителів окупованих районів України долучатися до руху опору.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова: "Я закликаю жителів окупованих районів долучатися до руху опору. У вас є зброя, боєприпаси і мотивація. Захистіть рідний дім!".

Деталі: Головнокомандувач наголосив, що основою нашого спротиву є передусім мужність і майстерність українського солдата, який попри значну чисельну перевагу ворога самовіддано стримує наступ.

Він звернувся до командирів і закликав берегти особовий склад, адже для українців, на відміну від ворога, людське життя – найвища цінність.

Пряма мова: "Ретельно плануйте операції та негайно реагуйте на зміни в обстановці! Людське життя - наш найвищий пріоритет. Цим ми кардинально відрізняємося від противника, який навіть не забирає тіла своїх загиблих і готовий ними встелити нашу землю, щоб прокласти дорогу для наступу.

Ми будемо вічно пам’ятати і помстимося за кожного полеглого захисника України. Біль втрат посилює нашу волю до Перемоги. Ми точно знаємо за що і за кого воюємо. 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Пам’ятайте, Україна тримається на наших плечах!".

Теми: війна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Байдена побачили ознаки готовності Росії до "серйозних" переговорів з Україною

Австралія запровадила санкції проти Абрамовича і ще трьох десятків російських олігархів

У Маріуполі померла вагітна, яка постраждала під час бомбардування пологового – журналістка

відеоОборона Маріуполя: знищено бронетехніку і живу силу ворога

Загиблий в Ірпені журналіст Рено готував фільм про біженців для журналу Time

Росія просить Китай про військову та економічну допомогу – NYT

Усі новини...
війна
Аптеки шукають працівників, щоб відкрити більше відділень
Офіцери РФ викидають документи й намагаються втекти через Чернігівщину
У застосунку Київ Цифровий з'явилась мапа працюючих продовольчих магазинів
Останні новини
06:40
“Тероризм не можна терпіти”: Мери США вимагають звільнити мелітопольського міського голову
06:16
У Байдена побачили ознаки готовності Росії до "серйозних" переговорів з Україною
06:00
Україна в Гаазі домагається створення окремого рахунку в ЄС, з якого РФ виплатить репарації
05:32
фото, відео"Гола Пристань – це Україна": на Херсонщині масово виконали Гімн
05:13
Австралія запровадила санкції проти Абрамовича і ще трьох десятків російських олігархів
04:40
Графік евакуаційних потягів на 14 березня
03:42
У Маріуполі померла вагітна, яка постраждала під час бомбардування пологового – журналістка
03:30
Кадиров: Був в Гостомелі, а зараз я ще ближче до Києва
03:19
Після розмови з Байденом Макрон подзвонив Зеленському
02:37
The Guardian: Росія подає сигнал ударом по Яворівському полігонові
Усі новини...