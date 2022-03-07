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Головнокомандувач закликав жителів окупованих районів до опору, а командирів - берегти кожного бійця

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 березня 2022, 14:57
Головнокомандувач закликав жителів окупованих районів до опору, а командирів - берегти кожного бійця

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний закликав жителів окупованих районів України долучатися до руху опору.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова: "Я закликаю жителів окупованих районів долучатися до руху опору. У вас є зброя, боєприпаси і мотивація. Захистіть рідний дім!".

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Деталі: Головнокомандувач наголосив, що основою нашого спротиву є передусім мужність і майстерність українського солдата, який попри значну чисельну перевагу ворога самовіддано стримує наступ.

Він звернувся до командирів і закликав берегти особовий склад, адже для українців, на відміну від ворога, людське життя – найвища цінність.

Пряма мова: "Ретельно плануйте операції та негайно реагуйте на зміни в обстановці! Людське життя - наш найвищий пріоритет. Цим ми кардинально відрізняємося від противника, який навіть не забирає тіла своїх загиблих і готовий ними встелити нашу землю, щоб прокласти дорогу для наступу.

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Ми будемо вічно пам’ятати і помстимося за кожного полеглого захисника України. Біль втрат посилює нашу волю до Перемоги. Ми точно знаємо за що і за кого воюємо. 

Пам’ятайте, Україна тримається на наших плечах!".

Теми: війна
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