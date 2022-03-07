Над Київським водосховищем збили ворожий гелікоптер
Понеділок, 7 березня 2022, 16:01
Українські захисники збили над Київським водосховищем у Вишгороді ворожий російський гелікоптер.
Джерело: сухопутні війська ЗСУ
Деталі: Українські захисники повідомили про ще один збитий літак над Вишгородом.
Зранку Генштаб повідомляв, що окупанти готуються до наступу на Вишгород.
У місті біля Київського водосховища знаходяться ГЕС та ГАЕС.
У перші дні війни українські захисники також збили кілька гелікоптерів над водосхвищем та резиденцією президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я" у кількох кілометрах від міста.
Також повідомлялося, що ворог стріляє біля місцевої дамби. Через потенційну загрозу воду у водосховищі можуть спустити.
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