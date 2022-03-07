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Над Київським водосховищем збили ворожий гелікоптер

Мазуренко Альона Понеділок, 7 березня 2022, 16:01

Українські захисники збили над Київським водосховищем у Вишгороді ворожий російський гелікоптер.

Джерело: сухопутні війська ЗСУ 

Деталі: Українські захисники повідомили про ще один збитий літак над Вишгородом.

Зранку Генштаб повідомляв, що окупанти готуються до наступу на Вишгород.

У місті біля Київського водосховища знаходяться ГЕС та ГАЕС.

У перші дні війни українські захисники також збили кілька гелікоптерів над водосхвищем та резиденцією президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я" у кількох кілометрах від міста. 

Також повідомлялося, що ворог стріляє біля місцевої дамби. Через потенційну загрозу воду у водосховищі можуть спустити.

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Теми: РосіявійнаУкраїна
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