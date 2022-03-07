Над Київським водосховищем збили ворожий гелікоптер

Українські захисники збили над Київським водосховищем у Вишгороді ворожий російський гелікоптер.

Джерело: сухопутні війська ЗСУ

Деталі: Українські захисники повідомили про ще один збитий літак над Вишгородом.

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Зранку Генштаб повідомляв, що окупанти готуються до наступу на Вишгород.

У місті біля Київського водосховища знаходяться ГЕС та ГАЕС.

У перші дні війни українські захисники також збили кілька гелікоптерів над водосхвищем та резиденцією президента-втікача Віктора Януковича "Межигір'я" у кількох кілометрах від міста.

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Також повідомлялося, що ворог стріляє біля місцевої дамби. Через потенційну загрозу воду у водосховищі можуть спустити.