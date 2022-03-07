Офіцери РФ викидають документи й намагаються втекти через Чернігівщину

На Чернігівщині офіцери російської армії викидають свої документи і намагаються втекти до РФ.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Офіцери однієї з "найсильніших армій світу" такі хоробрі, що в населених пунктах в зоні відповідальності підрозділів оперативного командування "Північ" викидають документи і тікають в свою нєпобєдімую страну".

Деталі: У командуванні заявили, що "настав час наших єгерів та партизанів".

Там опублікували документи російських військових, які мають звання лейтенанта, старшого лейтенанта.