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Офіцери РФ викидають документи й намагаються втекти через Чернігівщину

Катерина ТищенкоПонеділок, 7 березня 2022, 16:16
викинуті документи, фото командування "Північ"

На Чернігівщині офіцери російської армії викидають свої документи і намагаються втекти до РФ.

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Офіцери однієї з "найсильніших армій світу" такі хоробрі, що в населених пунктах в зоні відповідальності підрозділів оперативного командування "Північ" викидають документи і тікають в свою нєпобєдімую страну".

Деталі: У командуванні заявили, що "настав час наших єгерів та партизанів".

Там опублікували документи російських військових, які мають звання лейтенанта, старшого лейтенанта.

Теми: Чернігівська областьРосіявійна
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