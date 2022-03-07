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Україна озвучила чотири очікування від суду в Гаазі у справі проти РФ про геноцид

"Європейська правда"Понеділок, 7 березня 2022, 16:19

Україна очікує від Суду ООН у Гаазі, який розглядає справу щодо неіснуючого "геноциду" російськомовних в Україні, ухвалити чотири тимчасові заходи. 

Про це під час надзвичайних слухань у Гаазі в понеділок заявила співагент України в Суді ООН Оксана Золотарьова, йдеться у статті "Європейської правди".

Зокрема, Україна просить Суд ухвалити такі тимчасові заходи:

а. Російська Федерація негайно призупиняє розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії, заявленою метою яких є "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України.

б. Російська Федерація негайно забезпечує, щоби будь-які військові або нерегулярні збройні формування, якими вона керує або підтримує, а також будь-які організації та особи не сприяли військовим операціям, метою яких декларується "запобігання" чи "покарання" за нібито вчинення Україною геноциду.

в. Російська Федерація утримується від будь-яких дій, що ускладнюють цей спір.

г. Російська Федерація звітує Суду про виконання цього наказу.

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"Це питання життя чи смерті українського народу. Тому я з повагою закликаю Суд якнайшвидше видати ваш наказ", - заявила Золотарьова.

Як повідомлялося, у цій справі Росія відмовилася захищатися у суді в Гаазі. Водночас відмова РФ від захисту не зупиняє слухання. 

Читайте переклади промови двох агентів України на процесі на сайті ЄП: "Геноцид як зброя Кремля". Виступи України у Суді ООН з деталями позову проти Росії

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