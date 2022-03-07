Низка країн ЄС проти того, щоб цього тижня дати Україні статус кандидата на вступ

Кілька країн ЄС виступають проти того, щоб цього тижня надати Україні статус країни-кандидата на вступ до блоку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg з посиланням на європейських дипломатів.

Німеччина, Нідерланди та інші спочатку хочуть, щоб Єврокомісія спочатку висловила свою думку щодо готовності України до процесу набуття членства, перш ніж приймати політичне рішення.

За словами одного з дипломатів, ці країни хочуть зосередитися на наданні практичної підтримки Україні та припинення війни, а не на тому, щоб розпочати процес, який може зайняти щонайменше десятиліття.

Країни, які підтримують цю пропозицію, стверджують, що для лідерів ЄС було б символічно важливо підтримати заявку України, навіть якщо сам процес набуття членства залишається довгим і складним.

Як повідомлялося, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що заявку України щодо членства в Євросоюзі обговорять найближчими днями.

Як відомо, 1 березня Європейський Союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявки на здобуття членства після того, як відповідну заявку підписав президент Володимир Зеленський.

Свої заявки слідом подали Молдова та Грузія, які разом з Україною утворюють формат "асоційованого тріо".

Детально про заявку України щодо членства дивіться у пояснювальному відео ЄвроПравди або читайте у статті "До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ"