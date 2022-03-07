Низка країн ЄС проти того, щоб цього тижня дати Україні статус кандидата на вступ

Кілька країн ЄС виступають проти того, щоб цього тижня надати Україні статус країни-кандидата на вступ до блоку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg з посиланням на європейських дипломатів.

Німеччина, Нідерланди та інші спочатку хочуть, щоб Єврокомісія спочатку висловила свою думку щодо готовності України до процесу набуття членства, перш ніж приймати політичне рішення.

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За словами одного з дипломатів, ці країни хочуть зосередитися на наданні практичної підтримки Україні та припинення війни, а не на тому, щоб розпочати процес, який може зайняти щонайменше десятиліття.

Країни, які підтримують цю пропозицію, стверджують, що для лідерів ЄС було б символічно важливо підтримати заявку України, навіть якщо сам процес набуття членства залишається довгим і складним.

Як повідомлялося, президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що заявку України щодо членства в Євросоюзі обговорять найближчими днями.

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Як відомо, 1 березня Європейський Союз офіційно розпочав процедуру розгляду української заявки на здобуття членства після того, як відповідну заявку підписав президент Володимир Зеленський.

Свої заявки слідом подали Молдова та Грузія, які разом з Україною утворюють формат "асоційованого тріо".

Детально про заявку України щодо членства дивіться у пояснювальному відео ЄвроПравди або читайте у статті "До ЄС у турборежимі: як та коли розглядатимуть заявку України про прискорений вступ"