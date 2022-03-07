У Макарові обстріляли хлібозавод: 13 загиблих

У Макарові Київської області внаслідок авіаудару російських військ по хлібозаводу загинуло 13 осіб.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "7 березня у м. Макарів внаслідок авіаудару сталося потрапляння снаряду на територію ДП "Макарівський хлібозавод", що не експлуатується.

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Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 5 осіб та виявлено тіла 13 загиблих осіб".

Деталі: За попередньою інформацією, всього перебувало на території заводу близько 30 осіб.