У Макарові обстріляли хлібозавод: 13 загиблих
Понеділок, 7 березня 2022, 17:18
У Макарові Київської області внаслідок авіаудару російських військ по хлібозаводу загинуло 13 осіб.
Джерело: ДСНС України
Дослівно: "7 березня у м. Макарів внаслідок авіаудару сталося потрапляння снаряду на територію ДП "Макарівський хлібозавод", що не експлуатується.
Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 5 осіб та виявлено тіла 13 загиблих осіб".
Деталі: За попередньою інформацією, всього перебувало на території заводу близько 30 осіб.
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