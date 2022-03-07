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Шпигував за Лукашенком, в Україні шукав біологічні лабораторії: СБУ піймала агента РФ

Валентина РоманенкоПонеділок, 7 березня 2022, 16:22

СБУ затримала агента ФСБ РФ, який намагався "насадити" в Україні "руський мір", а раніше шпигував для російської спецслужби за режимом Лукашенка.

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно: "СБУ відомо, що раніше він "копав" для ФСБ інсайдерську інформацію про режим Лукашенка та його синів, опозиційні партії, білоруських силовиків тощо".

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Деталі: За даними СБУ, в Україну російські спецслужби "закинули" його для:

  • пошуку мікробіологічних лабораторій подвійного призначення;
  • збору інформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні;
  • проведення інформаційних операцій, вигідних агресору.
 
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Вказано, що контррозвідники затримали агента під час розгону у ЗМІ двох наративів Кремля:

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  • нібито Україна погрузла в тотальному націоналізмі і це заважає "нормальним мешканцям";
  • Українці повинні надати допомогу російським окупантам, які "звільнять" нашу землю.

За даними СБУ, агент мав псевдонім "Гєлєн", а його куратором був співробітник ФСБ Щипіцин Олександр В’ячеславович, який під документами прикриття на ім’я Шипулін Олександр Володимирович працює у Казанському інституті Євразійських та міжнародних досліджень.

Також українська спецслужба встановила московського координатора цього агента. Ним виявився офіцер 5-ї Служби Департаменту оперативної інформації ФСБ РФ Хрустальов Сергій Миколайович.

Наразі з агентом ФСБ працюють контррозвідники та слідчі СБУ. Його взято під варту.

Теми: СБУвійнаРосіяшпигунство
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