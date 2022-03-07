Японія заявила, що південні "Курили" це їхня суверенна територія

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда під час виступу в Сеймі 7 березня назвав південну частину "Курильських" островів японськими споконвічними територіями.

Джерело: японські видання JIJI та Yomiuri, які цитують Кісіду

Деталі: Для Токіо вказані острови – Північні території, які є предметом давньої суперечки з Москвою. Росія окупувала ці японські землі у 1945 році після Другої світової і утримує під своїм контролем.

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Влада Японії останніми роками утримувалася від формулювання "споконвічні території", коли говорила про "Курили", але 7 березня, на 12-й день війни РФ з Україною, риторика змінилася.

Пряма мова прем'єр-міністра Японії: "Північні території є територією, притаманною Японії, територією, над якою Японія має суверенітет".