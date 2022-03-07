Слідчий анонімно розповів деталі смерті топ-менеджера "Газпрому"

Тіло 61-річного топ-менеджера "Газпрому" Олександра Тюлякова було виявлено вранці 25 лютого 2022 року в Ленінградській області, але місцеву поліцію вигнали з місця події робітники газпромівської служби безпеки.

Джерело: Новая газета

Деталі: Заступника генерального директора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" (казначейство компанії) з корпоративної безпеки Тюлякова було знайдено повішеним у гаражі-прибудові до будинку, поруч валявся папірець.

"Нова" пише, що його смерть схожа на самогубство.

Зміст посмертної записки Тюлякова не розголошується. Водночас, деякі ЗМІ повідомляли, що напередодні смерті Тюлякова бачили сильно побитим. За яких обставин топ-менеджер "Газпрому" міг здобути побої, залишається загадкою.

Пряма мова співробітника слідчого комітету РФ з Ленобласті: "На місце події ми приїхали майже одночасно з поліцією, яку викликали ті, хто виявив труп. Все, що стосується селища Ленінське, нам одразу доповідають. Особисто я бачив чоловіка в петлі, на підлозі гаража якийсь папірець лежав.

Криміналісти вже працювали, коли приїхали міцні хлопці на трьох позашляховиках. Заявили, що вони - служба безпеки "Газпрому", оточили територію, а нас і більшість поліцейських просто виставили за паркан будинку".

Олександр Тюляков Новая газета

Передісторія: Це була вже друга з початку року смерть у Ленінському. 30 січня тут знайшли мертвим 60-річного Леоніда Шульмана, голову транспортної служби "Газпром Інвест"

Слідчий комітет Ленінградської області жодних коментарів "Новой" за фактами двох смертей не дає. Зв'язатися з представниками СБ "Газпрому", які займаються розслідуванням цих випадків, журналістам не вдалося.