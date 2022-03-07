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Слідчий анонімно розповів деталі смерті топ-менеджера "Газпрому"

Світлана КізіловаПонеділок, 7 березня 2022, 17:04

Тіло 61-річного топ-менеджера "Газпрому" Олександра Тюлякова було виявлено вранці 25 лютого 2022 року в Ленінградській області, але місцеву поліцію вигнали з місця події робітники газпромівської служби безпеки.

Джерело: Новая газета

Деталі: Заступника генерального директора Єдиного розрахункового центру "Газпрому" (казначейство компанії) з корпоративної безпеки Тюлякова було знайдено повішеним у гаражі-прибудові до будинку, поруч валявся папірець.

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"Нова" пише, що його смерть схожа на самогубство.

Зміст посмертної записки Тюлякова не розголошується. Водночас, деякі ЗМІ повідомляли, що напередодні смерті Тюлякова бачили сильно побитим. За яких обставин топ-менеджер "Газпрому" міг здобути побої, залишається загадкою.

Пряма мова співробітника слідчого комітету РФ з Ленобласті: "На місце події ми приїхали майже одночасно з поліцією, яку викликали ті, хто виявив труп. Все, що стосується селища Ленінське, нам одразу доповідають. Особисто я бачив чоловіка в петлі, на підлозі гаража якийсь папірець лежав.

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Криміналісти вже працювали, коли приїхали міцні хлопці на трьох позашляховиках. Заявили, що вони - служба безпеки "Газпрому", оточили територію, а нас і більшість поліцейських просто виставили за паркан будинку".

Олександр Тюляков
Олександр Тюляков
Новая газета

Передісторія: Це була вже друга з початку року смерть у Ленінському. 30 січня тут знайшли мертвим 60-річного Леоніда Шульмана, голову транспортної служби "Газпром Інвест"

Слідчий комітет Ленінградської області жодних коментарів "Новой" за фактами двох смертей не дає. Зв'язатися з представниками СБ "Газпрому", які займаються розслідуванням цих випадків, журналістам не вдалося.

Теми: ГазпромРосія
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