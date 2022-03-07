У Москві поліція переслідує шестикласника, який ставив питання про Україну – росЗМІ

У Москві поліція прийшла додому до шестикласника, який ставив питання про війну з Україною на уроці та вигукнув "Слава Україні!" на перерві, йому вимкнули електрику та викликають батьків до відділку.

Джерело: Новая газета

Деталі: 12-річний Кирило, який має українське коріння, 4 березня на уроці історії після пропозиції вчительки ставити питання про "спецоперацію" в Україні почав їх ставити.

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Пряма мова Кирила: "Я запитав: "Чому Путін [почав спецоперацію] (мабуть, хлопчик сказав "війну", але російським ЗМІ заборонено вживати це слово – УП)?" На це вчителька відповіла, що це спецоперація. Вона сказала: "Я точно не знаю, де зараз перебувають наші війська, але якби вони зупинилися на півдорозі, то агресія України продовжилася б". Невелика частина класу була на моїй стороні, вони теж ставили запитання.

Вчителька сказала: "Фахівці України та США зараз роблять фейкові пости, кажуть, що на мітингах б'ють людей. Але мітинги мають бути узгодженими". Я запитав: "Як можна погодити з урядом мітинг проти дій самого уряду?" Вона мені толком не дала відповіді. Після цього я поставив питання, навіщо це взагалі хтось почав і коли все це закінчиться? Вона сказала, що почала це Україна, а закінчиться, коли Україна капітулює.

Вона говорила ще нам, що в українців процвітає нацизм, що з першого класу у підручниках пишуть, що Україна — наддержава. У мене багато друзів з України, я питав у них — у них немає цього в підручниках".

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Деталі: Після цього, як розповідає Кирило, він пішов на інший урок і вигукнув у коридорі: "Слава Україні!" Деякі зі школярів, що сиділи в коридорі, відгукнулися слоганом у відповідь.

Мама Кирила розповідає, що їй на WhatsApp зателефонували з незнайомого мобільного та запросили поговорити до поліції з приводу її сина. Вона відмовилася, запропонувавши викликати повісткою.

Наступного ранку їй зателефонувала класна керівниця сина і запросила прийти до школи. Пояснила, що співробітники інспекції у справах неповнолітніх хочуть провести із сином та з нею бесіду.

Наталія приїхала до школи і написала заяву, що забирає сина "у зв'язку з тим, що на дитину чинять тиск і створюють нестерпні умови для здобуття освіти" через її політичні погляди. Посадила його в таксі та повезла на роботу. У шкільних дверях зіткнулася з групою поліцейських.

Наступного дня, у неділю, Кирило був удома сам. У цей час у квартиру стали стукати двоє поліцейських, але Кирило не відкривав. Вони стукали близько півгодини, потім вимкнули у квартирі електрику, залишили під дверима повістку "про виклик на опитування" та пішли. У повістці — нерозбірливо написана дата опитування і загроза "здійснити привід" у разі неявки.

Кирило вважає, що "вчителі неправі".

"Нам кажуть, що мешканцям України промивали мізки, а мені здається, що мізки тут промивали нам", - сказав хлопчик.