Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Західні лідери визнали, що санкції ще не зупинили Путіна, але "здивували" його

"Європейська правда"Понеділок, 7 березня 2022, 18:39

Прем'єр-міністри Великої Британії, Канади та Нідерландів заявили, що саме сміливість опору українців надихає їх і далі посилювати санкції проти Росії.

Про це вони заявили на пресконференції після переговорів у Лондоні,  повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Очільник уряду Нідерландів Марк Рютте водночас визнав, що говорити про ефективність санкцій наразі не можна – їхній вплив буде помітнішим лише за деякий час.

"Санкції справді не дали ефекту. Вони давлять на Росію – передусім на керівництво, але також, неуникно, на звичайних росіян. І я впевнений, що в довгостроковій перспективі вони вплинуть на Росію, на те, куди вона рухається.

Але я абсолютно згодний із тим, що наразі і в короткостроковій перспективі санкції не зупиняють вторгнення", - заявив Рютте.

За словами Бориса Джонсона, головним фактором, який зупиняє РФ, є сміливість опору українського народу. "Путін недооцінив сміливість і рішучість українців, їхнього керівництва, а  також нашу (Заходу) єдність", - додав прем’єр.

Прем’єр Канади Джастін Трюдо погодився із тим, що самі дії українського народу є визначальними у питанні посилення санкцій. "Сміливість українців надихають нас давити на Путіна так сильно, як ми можемо", - заявив він.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Трюдо, утім, наголосив, що санкції, хоча наразі й не зупинили агресію, але вже є доволі сильними, щоби впливати на РФ.

"Подивіться самі – є SWIFT, санкції проти центробанку, інше – те, про що ще тиждень тому ніхто й не думав, що це буде обговорюватися. А це запроваджене. Це здивувало Путіна. І я визнаю, що це також здивувало нас щодо того, наскільки ми на Заході можемо бути об’єднаними", - наголосив канадський прем’єр.

Як повідомлялося, зараз ЄС готує новий раунд санкцій, під "прицілом" порти і судна РФ.

Водночас постачання нафти і газу з РФ вивели з-під санкцій через енергобезпеку Європи.

Теми: Путін
powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відео, оновленоУ Києві снаряд влучив в 9-поверхівку і завод "Антонов", загинули люди

У Байдена побачили ознаки готовності Росії до "серйозних" переговорів з Україною

Австралія запровадила санкції проти Абрамовича і ще трьох десятків російських олігархів

відеоОборона Маріуполя: знищено бронетехніку і живу силу ворога

Загиблий в Ірпені журналіст Рено готував фільм про біженців для журналу Time

Росія просить Китай про військову та економічну допомогу – NYT

Усі новини...
Путін
У партії Путіна пропонують націоналізувати компанії, які йдуть із Росії
У Кремлі запевняють, що завершують демілітаризацію України. Про "денацифікацію" вже забули
Макрон розкритикував Путіна за "моральний і політичний цинізм"
Останні новини
09:14
відеоРосіяни бомбили житловий сектор Охтирки – троє загиблих
09:10
відео Активісти третю добу блокують на кордоні Польщі фури, що прямують до РФ та Білорусі
09:01
РФ завдала збитків Україні вже на 120 мільярдів доларів і сума зростає – Мінекономіки
08:48
фото, відеоОдна людина загинула внаслідок бомбардування житлових будинків на Миколаївщині
08:45
На Луганщині організовують евакуацію: автобусами до залізничної станції
08:24
Обстріли Сєвєродонецька настільки масштабні, що не вистачає рятувальників
08:23
У Дії розповіли, де отримати допомогу і тимчасову домівку
07:53
Штаб: За відмову воювати з військовими РФ проводять "заходи досудового дізнання"
07:49
Під Житомиром війська РФ знищили 7 будівель, біля Рівного – пошкодили телевежу
07:49
ASUS планує виводити бізнес з Росії
Усі новини...