Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Західні лідери визнали, що санкції ще не зупинили Путіна, але "здивували" його

"Європейська правда"Понеділок, 7 березня 2022, 17:39

Прем'єр-міністри Великої Британії, Канади та Нідерландів заявили, що саме сміливість опору українців надихає їх і далі посилювати санкції проти Росії.

Про це вони заявили на пресконференції після переговорів у Лондоні,  повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Очільник уряду Нідерландів Марк Рютте водночас визнав, що говорити про ефективність санкцій наразі не можна – їхній вплив буде помітнішим лише за деякий час.

Реклама:

"Санкції справді не дали ефекту. Вони давлять на Росію – передусім на керівництво, але також, неуникно, на звичайних росіян. І я впевнений, що в довгостроковій перспективі вони вплинуть на Росію, на те, куди вона рухається.

Але я абсолютно згодний із тим, що наразі і в короткостроковій перспективі санкції не зупиняють вторгнення", - заявив Рютте.

За словами Бориса Джонсона, головним фактором, який зупиняє РФ, є сміливість опору українського народу. "Путін недооцінив сміливість і рішучість українців, їхнього керівництва, а  також нашу (Заходу) єдність", - додав прем’єр.

ВІДЕО ДНЯ

Прем’єр Канади Джастін Трюдо погодився із тим, що самі дії українського народу є визначальними у питанні посилення санкцій. "Сміливість українців надихають нас давити на Путіна так сильно, як ми можемо", - заявив він.

Трюдо, утім, наголосив, що санкції, хоча наразі й не зупинили агресію, але вже є доволі сильними, щоби впливати на РФ.

"Подивіться самі – є SWIFT, санкції проти центробанку, інше – те, про що ще тиждень тому ніхто й не думав, що це буде обговорюватися. А це запроваджене. Це здивувало Путіна. І я визнаю, що це також здивувало нас щодо того, наскільки ми на Заході можемо бути об’єднаними", - наголосив канадський прем’єр.

Як повідомлялося, зараз ЄС готує новий раунд санкцій, під "прицілом" порти і судна РФ.

Водночас постачання нафти і газу з РФ вивели з-під санкцій через енергобезпеку Європи.

Теми: Путін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Путін
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Останні новини
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на Липецьку та Волгоградську області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
Усі новини...
Реклама: