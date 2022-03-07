Західні лідери визнали, що санкції ще не зупинили Путіна, але "здивували" його

Прем'єр-міністри Великої Британії, Канади та Нідерландів заявили, що саме сміливість опору українців надихає їх і далі посилювати санкції проти Росії.

Про це вони заявили на пресконференції після переговорів у Лондоні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Очільник уряду Нідерландів Марк Рютте водночас визнав, що говорити про ефективність санкцій наразі не можна – їхній вплив буде помітнішим лише за деякий час.

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"Санкції справді не дали ефекту. Вони давлять на Росію – передусім на керівництво, але також, неуникно, на звичайних росіян. І я впевнений, що в довгостроковій перспективі вони вплинуть на Росію, на те, куди вона рухається.

Але я абсолютно згодний із тим, що наразі і в короткостроковій перспективі санкції не зупиняють вторгнення", - заявив Рютте.

За словами Бориса Джонсона, головним фактором, який зупиняє РФ, є сміливість опору українського народу. "Путін недооцінив сміливість і рішучість українців, їхнього керівництва, а також нашу (Заходу) єдність", - додав прем’єр.

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Прем’єр Канади Джастін Трюдо погодився із тим, що самі дії українського народу є визначальними у питанні посилення санкцій. "Сміливість українців надихають нас давити на Путіна так сильно, як ми можемо", - заявив він.

Трюдо, утім, наголосив, що санкції, хоча наразі й не зупинили агресію, але вже є доволі сильними, щоби впливати на РФ.

"Подивіться самі – є SWIFT, санкції проти центробанку, інше – те, про що ще тиждень тому ніхто й не думав, що це буде обговорюватися. А це запроваджене. Це здивувало Путіна. І я визнаю, що це також здивувало нас щодо того, наскільки ми на Заході можемо бути об’єднаними", - наголосив канадський прем’єр.

Як повідомлялося, зараз ЄС готує новий раунд санкцій, під "прицілом" порти і судна РФ.

Водночас постачання нафти і газу з РФ вивели з-під санкцій через енергобезпеку Європи.