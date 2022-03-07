У боях за Маріуполь знищено танкову роту і шість ББМ росіян – ОС

7 березня в боях за Маріуполь морські піхотинці та бійці полку "Азов" знищили танкову роту противника, а також 6 бойових броньованих машин та близько 40 загарбників.

Джерело: штаб Операції об'єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Українські захисники продовжують міцно утримувати оборону Маріуполя. Російські окупанти в боях за "Місто-герой України" несуть колосальні втрати.

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Так, сьогодні морські піхотинці та військовослужбовці полку Азов знищили цілу танкову роту противника, а також 6 бойових броньованих машин та близько 40 загарбників".

Деталі: Як зазначається до рук воїнів Об’єднаних сил потрапила документація кремлівських окупантів із поіменним списком особового складу підрозділу та адресами їх проживання.