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Ворог деморалізований і зазнає втрат, але планує нові ракетні обстріли - Генштаб

Світлана КізіловаПонеділок, 7 березня 2022, 17:46

Триває дванадцята доба протистояння українського народу російським окупантам, ЗСУ та Тероборона продовжують знищувати живу силу и техніку противника.

Джерело: зведення Генштабу станом на 7 березня, 18.00

Деталі: За даними українських захисників, угруповання ворога, що діє на окремих напрямках Конотоп та Охтирка втратили до 50% особового складу. Аби продовжити наступальні дії, вони потребують перегруповування та поповнення запасів.

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Загалом морально-психологічний стан противника залишається вкрай низьким та має тенденцію до погіршення. На окремих напрямках окупанти викидають власні документи та намагаються повернутися на територію Росії.

 Водночас у населеному пункті Мила Київської області підрозділ з кадировських найманців здійснює обстріли мирного населення.

Дослівно: "Підступність окупантів проявляється в тактиці терору щодо мирного населення, обстрілах гуманітарних конвоїв, що організовані українською владою, організацією пропагандистських конвоїв та спробах легалізації окупаційної влади на окремих захоплених територіях.

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Окупанти планують активізувати авіацію, з метою нанесення ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі. Для виконання цієї мети на територію Республіки Білорусь перекидаються авіаційні підрозділи Центрального та Східного воєнних округів".

Деталі: "Сили оборони продовжують вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон, Об’єднані сили – у східній частині Донецького операційного району. Триває охорона важливих районів та шляхів пересування, оборона міста Києва.

На решті територій, наближених до зони бойових дій, проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони, зокрема вздовж державного кордону України.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряних нападів противника, протиповітряне прикриття важливих (критичних) об’єктів України та угруповань військ.

Теми: війнаРосіяУкраїна
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