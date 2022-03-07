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Із гарячих точок під Києвом евакуювали 2 тисячі людей, ще 4 тисячі – в облозі

Євген Руденко, Олена РощінаПонеділок, 7 березня 2022, 17:56

Спроба організувати гуманітарний коридор із частково захоплених російськими військами Ірпеня, Бучі й Гостомеля дозволила вивезти приблизно 2 тисяч людей, але понад 4 тисячі людей ще потребують евакуації з околиць столиці. 

Джерело: радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі українських телеканалів 

Пряма мова: "70% Ірпеня знаходиться під нашим контролем. Третина міста – під контролем росіян.

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Сьогодні була спроба зробити гуманітарний коридор з Ірпеня, Бучі, Гостомеля. Вдалося вивезти приблизно 2 тисяч людей. Це великий прорив для нас, тому що ці люди є заручниками Російської Федерації. 

Але, на жаль, на окупованих територіях біля Києва – Макарів, Гостомель, частина Бородянського району та в інших місцях – залишаються більше 4 тис. людей". 

Деталі: Денисенко сказав, що влада робить усе можливе, щоб визволити мирних жителів, але "росіяни роблять все від них залежне, щоб у нас не відбулись гуманітарні коридори".

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Теми: евакуаціяКиївська областьвійна
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