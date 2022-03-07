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Російський олігарх Дерипаска уже хоче миру якнайшвидше

Понеділок, 7 березня 2022, 19:07

Російський мільярдер Олег Дерипаска заявив про необхідність "найшвидшого миру" в Україні.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, повідомляє "Європейська правда".

Реагуючи на виступ на TED ізраїльського історика Юваля Ноа Харарі про вторгнення Росії в Україну, він погодився з Харарі, що "нам потрібен мир".

"Я не в усьому можу, звичайно, погодитись з Харарі. Для мене він завжди намагався бути спеціально політкоректним, а щоб залишатися об'єктивним істориком — це не найкраща позиція. Але в одному я, та й багато хто, напевно, у Росії згодний — нам потрібен мир", - написав Дерипаска.

Дерипаска додав, що після війни "весь світ буде іншим, і Росія буде іншою".

Російський олігарх ще 27 лютого заявив про необхідність зупинити війну. Його підтримав і співвласник "Альфа-банку" Міхаіл Фрідман.

Дерипаска 7 березня був внесений у санкційний список Канади.

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