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"Укрзалізниця" спіймала провідників, які брали гроші за місця в евакуаційних поїздах

Катерина ТищенкоПонеділок, 7 березня 2022, 19:14
викриті провідники, фото з Facebook Укрзалізниці

"Укрзалізниця" викрила двох провідників, які отримали гроші за місця на евакуаційних поїздах.

Джерело: голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram

Деталі: Внутрішня служба безпеки УЗ в поїзді №36 Одеса-Перемишль спіймала двох провідників Равністова К.Є. та Піщанського І.М. на отриманні з біженців плати за проїзд у розмірі 1500 грн з чоловіка.

Провідників звільнено, матеріали передаються до правоохоронних органів.

Камишін зазначив, що вже кілька днів чув про схожі поодинокі випадки в різних містах, але це перший підтверджений і розкритий випадок.

Дослівно: "Звертаюсь до пасажирів. Кожен з нас готовий віддати все задля порятунку, бо страшно. Я розумію вашу готовність запропонувати плату провідникові за можливість сісти на поїзд мимо черги. Я все розумію, але прошу — не робіть цього.

Ми вивеземо всіх бажаючих. На кінець кожного дня ми даємо достатньо додаткових рейсів, щоб на ключових евакуаційних вокзалах практично не залишалось пасажирів на ніч".

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Більше деталей: Він просить передавати інформацію "Укрзалізниці" про факти вимагання грошей або спроби підкупу провідників за телефоном 0 800 503 111 або через чат-бот УЗ в будь-якому месенджері.

Потрібно вказати місто і дату відправлення, номер потягу або місто слідування та вагон.

Теми: Укрзалізницяевакуаціязалізниця
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