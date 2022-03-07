У Києво-Печерській лаврі за запитання про війну напали на журналістів

На знімальну групу агенції журналістських розслідувань "Слідство.Інфо" напали під час зйомки репортажу у Києво-Печерській лаврі.

Джерело: "Слідство.Інфо".

Деталі: Інцидент стався, коли журналісти поставили запитання настоятелю Лаври митрополиту УПЦ Московського патріархату Павлу, поцікавившись його думкою щодо російського вторгнення та вбивства мирних українців.

Дослівно: "У той же час чоловік, який був поруч із настоятелем Лаври (ймовірний помічник) передавав іншому чоловіку гроші. За кілька хвилин чоловік, якому передали гроші, напав на репортера "Слідства.Інфо" Дмитра Реплянчука. Він тримав у руках палицю, яка допомагає при ходінні, і нею почав бити журналіста по нозі, але палиця зламалася об ногу репортера".

Митрополит Павло

Згідно з інформацією, інші чоловіки, які тоді перебували на території Лаври та спостерігали за інцидентом, продовжили погрожувати та переслідували журналістів "Слідства.Інфо".

Знімальна група залишила територію Києво-Печерської лаври і викликала поліцію.

Журналіст Дмитро Реплянчук відбувся забоєм на нозі від удару палицею та почувається задовільно.