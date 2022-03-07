У Києві були потужні вибухи: працювала ППО

В Києві чути потужні вибухи в місті. Оголошено повітряну тривогу.

Джерело: УП, КМДА.

Дослівно: "У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!"

Також повітряна тривога була оголошена у Чернігівській та Вінницькій областях, Білій Церкві.

Доповнено: Пізніше радник глави МВС Антон Герщанеок повідомив, що вибухи у Києві були роботою протиповітряної оборони.

Дослівно: "Вибухи над Києвом - це була робота наших доблесних ППО. Поки що ні на 101 ні на 102 не надходило інформації про жертви чи руйнування від цих вибухів".