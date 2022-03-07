Добровольці Інтернаціонального легіону вже боронять Київ

Перші добровольці Інтернаціонального легіону Територіальної оборони України вже розташувалися на позиціях на околицях Києва.

Джерело: Сухопутні війська Збройних сил України на Fаcebook.

Дослівно: "Добровольці з США, Великої Британії, Швеції, Литви, Мексики, і навіть Індії. Далі буде…".

Раніше запрацював сайт, який містить всю необхідну інформацію для громадян іноземних держав, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України.