Добровольці Інтернаціонального легіону вже боронять Київ
Понеділок, 7 березня 2022, 20:08
Перші добровольці Інтернаціонального легіону Територіальної оборони України вже розташувалися на позиціях на околицях Києва.
Джерело: Сухопутні війська Збройних сил України на Fаcebook.
Дослівно: "Добровольці з США, Великої Британії, Швеції, Литви, Мексики, і навіть Індії. Далі буде…".
Раніше запрацював сайт, який містить всю необхідну інформацію для громадян іноземних держав, які хочуть приєднатися до Інтернаціонального легіону оборони України.
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