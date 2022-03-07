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Засновник Telegram Дуров про війну РФ з Україною: Цей конфлікт для мене особистий

Мазуренко Альона Понеділок, 7 березня 2022, 20:18

Колишній гендиректор "ВКонтакті" та один із засновників Telegram Павло Дуров заявив, що у нього українське коріння, тому конфлікт в Україні для нього особистий.

Джерело: Дуров у Telegram

Пряма мова: "Якщо ви стежите за моїми постами, то знаєте, що по маминій лінії я веду свій родовід з Києва...

До цього дня ми маємо багато родичів, які живуть в Україні. Тому цей трагічний конфлікт є особистим як для мене, так і для Telegram.

Деякі люди запитували, чи є Telegram безпечним для українців, бо я колись жив у Росії. Дозвольте мені розповісти цим людям, як закінчилася моя кар'єра у Росії.

Дев'ять років тому я був генеральним директором ВКонтакте, найбільшої соціальної мережі у Росії та Україні.

У 2013 році російська служба безпеки ФСБ зажадала, щоб я надав їм особисті дані українських користувачів ВК, які протестували проти проросійського президента.

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Я відмовився виконувати ці вимоги, бо це означало б зрадництво наших українських користувачів. Після цього мене звільнили з компанії, яку я заснував, і я був змушений покинути Росію.

Я втратив свою компанію та свій будинок, але зробив би це знову – без вагань".

Передісторія: 

  • Адміністрація месенджера Telegram не обмежуватиме роботу телеграм-каналів у Росії та Україні під час військових дій, але просить перевіряти інформацію, що публікується там.

Теми: РосіяУкраїнавійна
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